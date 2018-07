Ue: riunione interministeriale Ciae, rimuovere dualismi che minano politica monetaria

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Dopo una approfondita discussione i partecipanti al Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (Ciae), “hanno approvato, all’unanimità, di intraprendere iniziative che permettano una stretta connessione tra l’architettura istituzionale e le politiche di stabilità e di crescita sulle quali occorre operare se si vuole che il mercato comune e l’euro sopravvivano sul piano del consenso politico che trae alimento nella crescita del benessere economico e sociale dei paesi-membri”. E’ quanto si legge in una nota dopo che per la prima volta oggi si è riunito il Ciae, un organo previsto dalla legge 234 del 2012, presieduto dal Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona.

All’incontro erano presenti i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e Giovanni Tria, ministro dell’Economia e delle Finanze; Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Danilo Toninelli, ministro Infrastrutture e Trasporti; Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta; Giulia Bongiorno, Ministro per la Pubblica Amministrazione; Erika Stefani, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Savona ha illustrato le tematiche che verranno presentate alle Commissioni delle Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato riunite in seduta comune il prossimo 10 luglio.

In particolare, inoltre, si legge nella nota, “è stata sottolineata l’importanza di assicurare la realizzazione di investimenti pubblici che abbiano il duplice scopo di innalzare l’attuale insoddisfacente saggio di crescita reale e avviare la rimozione dei dualismi di produttività esistenti che minano lo sviluppo socio-economico e la stessa efficacia della politica monetaria comune”.