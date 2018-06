Fs: nasce Nugo, l’app per mobilità integrata ‘door to door’

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Nasce Nugo, il nuovo modo di viaggiare con l’app che permette di acquistare in pochi passaggi tutti i biglietti dell’itinerario scelto. Nugo, la start up che favorisce la mobilità collettiva integrata door to door, semplifica la pianificazione del viaggio e risponde alle esigenze dei passeggeri, proponendo mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi in tutta Italia: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi, oltre a prenotare la sosta dell’auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie. L’applicazione offre soluzioni di viaggio multimodali combinando le informazioni su orari e corse di circa 400 vettori, di cui 50 già acquistabili.

In una settimana 14mila i download effettuati dagli store Android e iOS. Con nugo, i viaggiatori che hanno così la possibilità di consultare la più ampia vetrina di trasporto a livello nazionale che unisce i tanti segmenti del percorso finora distinti l’uno dall’altro. Si concretizza lo shift modale, presupposto dello sviluppo sostenibile: meno emissioni e benefici per l’ambiente insieme a meno congestione del traffico e quindi più tempo libero. nugo magazine, la rivista travel digitale in italiano e inglese affianca la nuova app, per ampliare e arricchire l’esperienza di viaggio dei clienti.

L’obiettivo è suggerire e raccontare, con uno stile smart, luoghi da vedere, persone da incontrare, situazioni da vivere, cibi, profumi, colori, emozioni e suoni da scoprire. Con nugo, selezionando partenza e arrivo, il viaggiatore potrà scegliere fra tutte le soluzioni quella in linea con le proprie esigenze in base a durata, mezzi, cambi di vettore e tariffe. Inoltre, la ricerca dell’itinerario migliore è strutturata in “aree competitive”, offrendo così al viaggiatore la possibilità di scegliere la tipologia di trasporto dominante del viaggio multimodale.