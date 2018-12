Fs: tappa a Napoli per treni pendolari ‘Rock’ e ‘Pop’ (2)

(AdnKronos) – Destinati a migliorare l’esperienza di viaggio dei pendolari, Rock e Pop sono parte della nuova flotta di oltre 600 treni per il trasporto pendolare e rappresentano la concretizzazione del processo di rinnovamento in atto. Inizieranno a circolare a partire dalla primavera del 2019 nelle regioni italiane che hanno sottoscritto con Trenitalia nuovi Contratti di Servizio di lunga durata e si aggiungeranno ai Vivalto, Jazz e Swing che, insieme ai Minuetto, accompagnano ogni giorno 1,5 milioni di italiani a scuola, a lavoro e nei loro viaggi per svago.

L’arrivo dei Rock e dei Pop in Campania è subordinato alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio, di lunga durata, a cui Regione e Trenitalia stanno lavorando in una strategia complessiva di rilancio del trasporto ferroviario regionale che ha visto già migliorare il gradimento dei pendolari sul servizio offerto. In Campania, infatti, dove sono già in circolazione 13 nuovi Jazz, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 11 entro il 2019 per un totale di 24 Jazz, l’ammodernamento della flotta ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e security del viaggio.

I dati rilevati da una società demoscopica terza rilevano una crescita di soddisfazione del 6,7%, tra il 2014 e il 2018, arrivando al 74,1%, con punte fino a 86,1% per il tempo di viaggio, e del 93,9% per il personale di bordo. Un gradimento crescente, quindi, da parte delle persone che ogni giorno viaggiano sui treni regionali alle quali Trenitalia, e tutto il Gruppo FS Italiane, dedica particolare attenzione e cura.