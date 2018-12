Fs: tappa a Napoli per treni pendolari ‘Rock’ e ‘Pop’ (3)

(AdnKronos) – Più comodi, più sostenibili e più accessibili – anche alle persone a mobilità ridotta e con disabilità – i Rock e Pop sono attualmente in costruzione negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail Italy e Alstom Italia che si sono aggiudicate la fornitura al termine di una gara internazionale. I primi esemplari stanno già effettuando le prove tecnico-dinamiche per l’omologazione sullo speciale circuito ferroviario di Velim (Repubblica Ceca). Il Rock costituisce un salto generazionale dal punto di vista dell’affidabilità, del risparmio energetico e delle prestazioni rispetto agli attuali treni a doppio piano in servizio in Italia. Interamente made in Italy, è composto da cinque carrozze, lungo 136 metri e largo 2,8 può trasportare fino a 656 passeggeri e raggiungere la velocità di 160 km/h.

Caratterizzato da ampi spazi a disposizione dei viaggiatori consente prestazioni uniche sul mercato in termini di capacità di trasporto per unità di lunghezza, consumi a passeggero chilometro (-30% rispetto ai più recenti veicoli circolanti in Italia). Il Pop, che fa parte della famiglia Coradia Stream, può raggiungere i 160 km/h di velocità ospitando circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 vetture, e circa 400, con 200 sedute, in quella a 3 vagoni. È progettato e costruito attorno alle esigenze di chi dovrà viaggiarci e lavorarci, più comodo e flessibile negli allestimenti interni, adattabili alle diverse esigenze del territorio, più sicuro grazie a evoluti sistemi di videosorveglianza, più sostenibile e “green” nella riduzione dei consumi e nella quasi completa riciclabilità dei materiali usati, più accessibile anche alle persone a mobilità ridotta e con disabilità.