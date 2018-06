Fs: Trenitalia alla guida consorzio Eurail Group

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Trenitalia assume per la prima volta la guida del Consorzio Eurail Group G.I.E. . Massimiliano Astrologo, responsabile vendita internazionale, è stato infatti nominato presidente all’unanimità dall’assemblea dei soci, riunitasi ad Haarlem, in Olanda, il 20 giugno scorso. Fondata nel 2001, Eurail Group G.I.E. è l’organizzazione interamente di proprietà di oltre 35 compagnie ferroviarie e marittime mondiali, fra cui Sncf, Db, Renfe, Sbb, Obb. Il Consorzio si occupa della gestione dei Pass Eurail e Interrail, rispettivamente per i cittadini non-europei ed europei, per viaggiare in Europa con un unico biglietto e beneficiare di sconti su hotel e luoghi d’interesse convenzionati.

In continuità con la gestione precedente, l’obiettivo principale della nuova presidenza è quello di affrontare le sfide del mercato. Prima fra tutte supportare il processo di digitalizzazione in corso, per rendere i Pass più facili da usare con lo smartphone e sempre più ricchi di benefit (musei, city card, buoni shopping etc.). Ma anche svilupparne la distribuzione worldwide, affinché i clienti di tutto il mondo possano acquistare facilmente il prodotto, favorendo lo sviluppo del turismo in Europa e in Italia.

L’Italy One Country Pass è infatti il primo One Country Interrail Pass per vendite. L’elezione di Trenitalia al vertice di Eurail si inserisce nel più ampio progetto di internazionalizzazione del Gruppo FS Italiane, uno dei pilastri del Piano Industriale 2017 – 2026, e rappresenta un segno di stima e riconoscimento da parte del mondo ferroviario europeo per il lavoro svolto negli anni dall’azienda, un esempio a livello continentale per quanto concerne il prodotto, la sua distribuzione e digitalizzazione.