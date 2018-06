Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Sui vaccini polemiche pretestuose dopo le parole del ministro Matteo Salvini. L’inclusione scolastica dei bimbi non vaccinati (per necessità o per scelta) è sia nel programma della Lega che nel contratto di governo”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa della Lega.