Fs: Trenitalia e Comune Milano insieme per mostre a prezzi scontati

Milano, 11 dic. (AdnKronos) – Mostre ed eventi culturali a prezzo scontato: l’agevolazione è riservata ai soci CartaFreccia che raggiungono Milano con le Frecce ed è frutto della partnership tra Trenitalia (gruppo Fs Italiane) e il Comune di Milano. I viaggiatori in possesso di CartaFreccia potranno accedere alla mostra ‘Picasso Metamorfosi’, in programma fino al 17 febbraio 2019 a Palazzo Reale di Milano, in due al prezzo di una sola persona presentando la carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto andata e ritorno delle Frecce da/per Milano.

Due biglietti d’ingresso al prezzo di uno anche per gli appuntamenti dell’edizione 2019 della rassegna musicale ‘Mito’ e per alcuni concerti di ‘Ritratti d’Autore’, 74esima Stagione sinfonica dell’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’, in programma al Teatro dal Verme fino al 25 maggio 2019. Ingresso ridotto anche ai i Musei Civici, dove i clienti in possesso di CartaFreccia che hanno viaggiato con le Frecce potranno usufruire di uno sconto del 50% sul ‘biglietto cumulativo 3 giorni’.