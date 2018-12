Pd: Delrio, io con Martina, Renzi? Lo sento raramente

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – “Non mi piace l’immagine del lanciafiamme ma è vero che il Pd deve cercare un rinnovamento della propria classe dirigente, valorizzando i sindaci e gli amministratori locali, che hanno il polso reale del Paese”. Lo ha detto Graziano Delrio (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 a proposito delle parole di Matteo Renzi. “Io e Renzi -aggiunge- ci sentiamo piuttosto raramente, stiamo facendo valutazioni molto diverse sulla situazione”.

Sul ticket Giachetti-Ascani osserva: “Non ho informazioni su come sia nata la proposta di Giachetti e Ascani, io ho maturato la scelta di sostenere Martina mesi fa, ha tenuto insieme il partito in un momento difficile e ha le caratteristiche giuste per valorizzare le diversità all’interno del Pd”. Quanto alla candidatura di Nicola Zingaretti spiega: “Una differenza con Zingaretti è l’analisi diversa delle cause della sconfitta: lui pensa che sia dovuta all’azione di governo, io credo che questo sia vero solo in parte”.

“Al Congresso -aggiunge Delrio- ci sarà un confronto ma non ci sarà più divisione, che è una cosa che ha molto penalizzato il centrosinistra (…) Se Renzi chiede di non essere coinvolto nelle dinamiche congressuali, crediamogli! Prendiamone atto e facciamo la discussione su chi sono i reali candidati del partito e non occupiamoci dei partiti che non esistono”.