Gas: Snam, Igu e Bcg, da città oltre 90% crescita mondiale consumi al 2040

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – I consumi di gas sono destinati a crescere significativamente: entro il 2035 il gas potrebbe superare il carbone come seconda principale fonte di energia nel mondo, dietro al petrolio, aumentando la quota nel mix energetico totale dall’attuale 22% a oltre il 24%. E’ quanto emerge dall’edizione 2018 del Global Gas Report, lo studio presentato da Snam, International Gas Union (Igu) e The Boston Consulting Group (Bcg) in occasione dalla World Gas Conference in corso a Washington Dc.

Dallo studio emerge in particolare che oltre il 90% della crescita prevista nel consumo mondiale di gas al 2040 dovrebbe arrivare dalle città: ciò, secondo il rapporto, richiederà significativi investimenti infrastrutturali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, nell’ordine dei 35-55 miliardi di dollari all’anno.

Il Global Gas Report evidenzia un forte aumento della domanda di gas nel 2017 (secondo dati preliminari il consumo globale è cresciuto del 3,7% su base annua, più del doppio rispetto al tasso medio dei cinque anni precedenti e a livelli record da oltre un decennio), una maggiore liquidità del mercato e un’accresciuta disponibilità di gas naturale liquefatto (+48 miliardi di metri cubi nel 2017, +12% rispetto all’1,6% medio registrato dal 2010 al 2016).