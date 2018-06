Gay: a Milano prima casa rifugio per ragazzi

Milano, 30 giu. (AdnKronos) – A Milano sta per nascere la prima casa rifugio per ragazze e ragazzi omosessuali costretti a lasciare casa perché rifiutati. Lo conferma arriva, in occasione del Pride, dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino.

Lo stabile di via Sommacampagna, in zona Maciachini, dopo la ristrutturazione, potrà ospitare fino a cinque giovani. I promotori del progetto sono la cooperativa ‘Lotta contro l’emarginazione’ e l’associazione ‘Cig Arcigay Milano’. Se la lotta per i diritti è ancora un “percorso lungo”, per Sala è un passaggio “importante quello di un bene confiscato alle mafie che andrà alla comunità Lgbt. E’ bello essere al Pride, ma la mia è una chiamata a tutti perché questa battaglia sia fatta ogni giorno”.

Milano “non è un’isola felice. ma l’avamposto organizzato da cui fare ripartire la riscossa dei diritti. Ci sarà bisogno del Pride fino a quando ci sarà qualcuno che sulle diversità fa i censimenti, ciascuno deve essere rispettato per quello che è e Milano continuerà ad essere questo”, conclude Majorino.