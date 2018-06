Italiaonline: Di Maio incontra lavoratori, lunedì tavolo crisi

Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato questo pomeriggio una rappresentanza dei lavoratori di Italiaonline, che hanno rappresentato al ministro le loro preoccupazioni per il piano di esuberi presentato dall’azienda. Un incontro costruttivo e positivo, sottolinea una nota, che è servito a fare il punto sull’evolversi della vertenza. Il tavolo di crisi per Italiaonline è in programma per il 2 luglio al ministero del Lavoro. Il ministro Di Maio ha assicurato la sua presenza nel pomeriggio al tavolo con l’azienda e le rappresentanze sindacale ben consapevole della complessità del vertenza.