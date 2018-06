Generali: accordo con Visiotalent per processo di recruiting

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Generali Italia ha siglato una partnership con Visiotalent, attiva nel campo del video recruitment, per rinnovare e migliorare i propri processi di assunzione del nuovo personale. Il sistema di video recruitment di Visiotalent, si spiega da Generali Italia, consente ai professionisti delle risorse umane d’invitare i candidati a registrare una video intervista a supporto della propria candidatura. Utilizzata da Generali Italia fin dall’inizio di quest’anno, l’integrazione di Visiotalent nel processo di selezione di Generali Italia “ha riscosso un elevato gradimento da parte dei candidati con un tasso di risposta che varia tra l’80% e l’85%”, si spiega.

“Con Visiotalent intendiamo ampliare il processo di selezione con un approccio che consente di individuare importanti soft skills, come quelle relazionali e di comunicazione. Ciò ci consente di far fronte alle sfide di mercato per poter attrarre e trattenere i nuovi giovani talenti, nativi digitali sempre connessi”, ha spiegato Gianluca Perin, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Generali Italia.