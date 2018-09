Generali: casa e auto ‘connesse’, nasce il servizio innovativo di Jeniot

Milano, 19 set. (AdnKronos) – Auto connessa e geolocalizzata, assistenti virtuali per la casa ‘intelligente’, dispositivi digitali per il benessere personale, fino ai sensori che aiutano a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro. Sono i nuovi servizi innovativi di Generali Jeniot, la società di Generali Italia dedicata all’Internet of Things e alla connected insurance.

“La tecnologia oggi ci permette di offrire nuovi servizi per semplificare e migliorare la vita dei nostri clienti in ogni fase della quotidianità: in auto, in casa o al lavoro. Con Generali Jeniot, vogliamo accelerare nello sviluppo di servizi di prevenzione innovativi e a valore aggiunto per famiglie e imprese, con l’obiettivo di raggiungere i 2 milioni di clienti connessi entro il 2020″, spiega Marco Sesana, Country Manager Italy & Global Business Lines Generali e ceo di Generali Italia.

Generali Jeniot offrirà soluzioni tecnologiche che arricchiranno l’offerta assicurativa della compagnia: sarà guidata dall’amministratore delegato Francesco Bardelli e presieduta da Cristina Rustignoli. All’interno di Generali Jeniot confluirà anche il centro di innovazione e sperimentazione di Generali Car che presidierà la frontiera dell’innovazione tecnologica e di servizio attraverso iniziative di ricerca e sviluppo, prototipazione, collaborazione con aziende, istituti di ricerca e Università e start up.

