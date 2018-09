No profit: Di Maggio, tempo risorsa preziosa, donarlo gesto prezioso

Milano, 19 set. (AdnKronos) – “La cosa più preziosa che abbiamo è il nostro tempo e il fatto che così tante persone si mettano disposizione nel donare il proprio tempo è veramente qualcosa di prezioso”. Lo ha detto all’Adnkronos Rossella Di Maggio, assessore ai Servizi educativi del Comune di Varese, intervenendo alla Fondazione Renato Piatti di Varese, per il Community Day di Whirlpool.

La città di Varese, spiega Di Maggio, “ha la caratteristica di avere un mondo del volontariato veramente molto esteso”. E il fatto che una realtà come “Whirlpool metta a disposizione così tante persone” per la Fondazione Piatti che “si occupa di accoglienza e di inclusione a tutti i livelli, è per noi molto importante”. Il Comune di “Varese non può far altro che appoggiare attività come questa, che ha il potere di rendere migliore chi le riceve e chi le fa”.

Per l’assessore, poi, “è inevitabile dirlo, sono tempi in cui nessuno ce la fa da solo”; per cui “i percorsi integrati sono necessari non solo per una questione economica, ma perché definiscono una linea della città, condivisa, che ha a che fare con l’educazione e con l’integrazione”. In altre parole, “non si può più pensare di gestire realtà complesse in maniera semplice; occorre il contributo di tutti.

