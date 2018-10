Generali: Donnet, con Piano nuova fase di sviluppo (2)

(AdnKronos) – Una delle direttrici di sviluppo è quella delle acquisizioni nell’asset management. Dal settore, rileva Donnet, “ci aspettiamo 300 milioni l’anno entro il 2020, incrementando così di 150 milioni l’utile netto di gruppo. Inoltre, nello stesso arco temporale, vogliamo arrivare a gestire 500 miliardi di asset. E, soprattutto, stiamo arricchendo in maniera significativa le nostre competenze di investimento e l’offerta di prodotti per soddisfare nello stesso tempo le necessità di investimento di privati e aziende”, sintetizza Donnet.

Quando si parla di indiscrezioni e rumors nella galassia Unicredit-Mediobanca-Generali, il ceo non si espone e puntualizza la sua posizione. “Il mio ruolo è quello di occuparmi del business e di gestire un gruppo multinazionale per creare valore nell’interesse di tutti gli stakeholder. E i recenti risultati di Generali dimostrano che siamo sulla giusta strada. Non commento invece scenari o eventi che riguardano gli azionisti, a maggior ragione quando si fa riferimento a rumors di mercato. La considero una regola aurea per un capitalismo moderno, responsabile e trasparente”.

