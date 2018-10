Generali: Donnet, con Piano nuova fase di sviluppo

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Sarà un piano che consentirà alle Generali di entrare in una nuova fase di sviluppo”. Il ceo del gruppo Generali, Philippe Donnet, in un colloquio con Fortune Italia pubblicato sul numero in edicola, non può anticipare i contenuti del Piano 2019-2021 che sarà svelato il 21 novembre, ma fornisce indicazioni significative sul percorso che il Leone di Trieste sta intraprendendo. Si parte dagli obiettivi, tutti raggiunti, del Piano appena concluso.

“Abbiamo portato a termine un progetto molto ambizioso – spiega – lavorando in maniera disciplinata con una squadra di manager di grande valore. Stiamo per concludere il nostro piano 2015-2018 e siamo in linea con tutti gli obiettivi che abbiamo annunciato al mercato. Un motivo per me di particolare orgoglio e soddisfazione, perché dimostra la nostra capacità di mantenere le promesse che facciamo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...