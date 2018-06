Giochi: LeoVegas, proibire pubblicità online incostituzionale

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – La società LeoVegas Gaming, brand della società LeoVegas AB quotata nei listini della borsa di Stoccolma e nell’indice Nasdaq, prende posizione contro il Titolo III dedicato alla ludopatia presente nel decreto Dignità, promosso dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio e lo invita a rivedere una proposta che “non rispetta la Costituzione italiana e non aiuta in alcun modo a risolvere il problema della ludopatia”.

Secondo la società, “da un punto di vista puramente politico, questo decreto promuoverà considerevolmente il gioco d’azzardo illegale, poiché la possibilità di fare pubblicità è il principale vantaggio degli operatori con licenza rispetto agli operatori non autorizzati. Gli operatori senza licenza continuerebbero a fare pubblicità sui siti web e sarebbe molto difficile far rispettare il divieto nei loro confronti e dei loro affiliati, mentre gli operatori autorizzati sarebbero obbligati a rispettare il divieto. Ciò vanificherebbe gli sforzi compiuti dall’autorità italiana per il gioco d’azzardo durante almeno l’ultimo decennio per regolamentare il gioco d’azzardo online”.