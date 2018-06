Giochi: LeoVegas, proibire pubblicità online incostituzionale (2)

(AdnKronos) – Sotto il profilo giuridico, “questo divieto è così ampio e poco approfondito che potrebbe impedire qualsiasi comunicazione al pubblico da parte degli operatori di gioco online”. A differenza degli operatori fisici che hanno sale da gioco/negozi di scommesse sportive nelle strade, attraverso le quali attirare i giocatori, gli operatori di gioco online sono obbligati, in base all’accordo di licenza con i Monopoli di Stato, a commercializzare i loro prodotti solo attraverso canali di comunicazione a distanza.

“La proposta del ministro Di Maio è pericolosa e controproducente sia per i cittadini italiani che per lo Stato, oltre a non avere le condizioni costituzionali”, dichiara Niklas Lindahl, Managing Director Italia di LeoVegas Gaming. “Comprendiamo e condividiamo la preoccupazione sulla ludopatia, ma non è danneggiando gli operatori autorizzati dall’Aams che si risolve questo problema”.

“Esercitiamo controlli severi sui nostri giocatori, se vediamo un comportamento compulsivo o pericoloso blocchiamo l’account e contattiamo la persona per capire come possiamo aiutarla per tornare a un normale comportamento di gioco” ricorda Lindhal. “La regolamentazione, quindi, è fortemente voluta da società come la nostra che, va ricordato, paghiamo allo Stato rilevanti imposte e abbiamo ottenuto regolari licenze, cambiare le regole sulla pubblicità adesso vorrebbe dire rendere irregolari le licenze concesse dai Monopoli di Stato, oltre a danneggiare gravemente tutto il mondo della pubblicità e dei media”, conclude il Managing Director Italia di LeoVegas Gaming