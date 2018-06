Giornalisti: consegnati riconoscimenti 58esima edizione ‘Il Premiolino’

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – La giuria de ‘Il Premiolino’ (composta da Chiara Beria di Argentine, Piero Colaprico, Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Alfredo Pratolongo, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella e Carlo Verdelli), ha consegnato ieri sera a Palazzo Marino a Milano i premi ai vincitori della 58esima edizione. I vincitori della 58esima edizione sono Paolo Borrometi, direttore de laspia.it, collaboratore di Agi e presidente di Articolo 21, per il suo impegno nel denunciare la mafia nella Sicilia orientale e per la sua inchiesta sul mercato delle cittadinanze in vari paesi anche nell’Isola di Malta.

Riccardo Venturi e Lorenzo Colantoni per il progetto Italiani d’Europa – l’integrazione europea vista con gli occhi degli italiani all’estero, sostenuto dal Ministero degli Esteri e realizzato in collaborazione con il National Geographic; Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera per i reportage e le inchieste come corrispondente in Medio Oriente; Tonia Mastrobuoni, corrispondente de la Repubblica a Berlino, per il suo lavoro di inchiesta sulla Germania, Paese chiave nell’Europa tra crisi e crescita.

E ancora, Filippo Roma e Marco Occhipinti del programma Le Iene (Italia 1), per l’inchiesta sulla mancata restituzione dei rimborsi da parte dei parlamentari M5S; Raphaël Zanotti, giornalista de La Stampa, specializzato in Data Journalism, segnalato tra l’altro per la piattaforma interattiva, lanciata alle ultime elezioni politiche del marzo 2018, in grado di confrontare i dati per sezione elettorale.