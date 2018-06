Turismo: Cst Confesercenti, verso 219 mln presenze in estate (+4,5 mln) (5)

(AdnKronos) – Capacità di spesa del turista: ciò potrebbe rappresentare il motivo di base che ha portato gli intervistati ad esprimersi negativamente sulla capacità di spesa del turista: per il 32,8% sarà in diminuzione. Sempre per il 46% degli intervistati sul mercato vi sarà un sensibile aumento delle prenotazioni online sia nella fase che precede la programmazione del viaggio, sia durante e dopo il viaggio stesso. Tutto ciò avrà inevitabili ripercussioni sulle modalità di pagamento che saranno utilizzate

Domanda intermediata: Sul fronte della prenotazione offline, cioè quella utilizzata da coloro che scelgono i servizi dell’intermediazione e dei tour operator, le indicazioni degli interlocutori privilegiati segnalano un minor utilizzo (20%) di questo canale di commercializzazione, a fronte di un 70% circa di segnalazioni di stabilità.

Anche sulla durata media del soggiorno gli interlocutori prevedono una riduzione dei giorni di vacanza. Ne è convinto il 34%, a differenza dell’11% che prevede un sensibile aumento. L’ultimo aspetto suggerito al campione è la fedeltà del turista: per il 29,4% aumenterà nel trimestre estivo, a fronte del 54,3% che lo considera un fenomeno ormai stabilizzato. Se da un lato può essere interpretato come elemento di piena soddisfazione, dall’altro non si può escludere che il comportamento possa rappresentare la decisione di ridurre i rischi a cui si è esposti in caso di scelta di nuove destinazioni.