Giostra del Saracino ecco il programma completo della settimana dell’edizione di giugno

Tutte le fasi della festa. Orari appuntamenti di una settimana iniziando dalla cerimonia di estrazione delle carriere per concludersi con il Te Deum in Duomo per il quartiere vincitore

Una settimana di suoni colori feste, speranze sogni e paure, Tutto questo è la settimana della Giostra del Saracino. Una settimana dura intensa per gli addetti ai lavori i protagonisti quei giostratori che sono “la speranza di ogni quartier”.

Settimana scandita dai tempi della festa iniziando con la Cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Captani, attraverso quattro giorni di prove in piazza per verificare il lavoro fatto dallo scorso ottobre fino ad oggi. Ogni giorno allenamento, duro allenamento e tanti sacrifici per giostratori, dirigenze e quartieristi che per un intero anno lavorano solo per essere perfetti in quei quattro secondi e poco più di una carriera che ogni quartierista ogni aretino corre con il proprio cavaliere con il cuore in gola fino all’impatto contro il Re delle Indie. In mezzo le feste i balli le iniziative nei quartieri con la Settimana del quartierista già iniziata che si concluderà il giorno la notte della cena propiziatoria. Poi il silenzio la lunga attesa fino al colpo di mortaio.

Programma completo della Giostra del Saracino

Sabato 16 giugno

CERIMONIADELLAESTRAZIONEDELLECARRIERE

Ore20,45 Ritrovo dei figuranti in Piaza della Badia;

Ore21,00 Corteo degli armati per raggiungere il Palazo dei Priori percorrendo Via Cavour, Piaza S.Francesco,Via Cesalpino e Piazza del Comune.

Ore21,30 Consegna dello“scettro”da parte de lSindaco al Maestro di Campo;

– I paggetti de iquartieri estraggono l’ordine delle carriere;

– Giuramento dei Capitani dei quartieri ed estrazione delle lance

per correre la Giostra;

– La Lancia d’Oro viene portata in Cattedrale dove rimarrà fino al

giorno della Giostra;

Ore 22,15 Dalla cattedrale i quartieri fanno ritorno alle rispettive sedi

PROVE DEI GIOSTRATORI

da domenica 17 a mercoledì 20 giugno

Dalle 20,30 alle 23,30 quarantacinque minuti di prova a disposizione per Quartiere (giostratori esordienti e titolari)

Giovedì 21 dalle 17,00 alle 18,00 turno facoltativo. Possono provare i giostratori titolari.

CERIMONIA INVESTITURA DEI GIOSTRATORI E BOLLATURA DEI CAVALLI

GIOVEDI’ 21 GIUGNO 2018 La cerimonia si svolge al termine delle rispetive sessioni di prova dei giostratori titolari (dalle18,00 alle19,00).

PROVAGENERALE

GIOVEDI’ 21 GIUGNO 2018 ORE 21,30

Ore 21,00 Ritrovo dei figuranti in Piazzetta S.Niccolò Ore 21,30 Ingresso dei figuranti in Piazza Grande secondo il programma della Giostra

A fine Prova Generale al Quartiere vincitore viene offerto un piatto.

Il costo dei biglietti: Tribuna A Euro 7,00 – Tribune B e C Euro 5,00 Posti in Piedi Euro 2,00

CENE PROPIZIATORIE

VENERDI’ 22 GIUGNO alle ore20,30 nelle piazze adiacenti le sedi dei quattro Quartieri.

GIOSTRA DI SAN DONATO

Sabato 23 giugno 2018

136^EDIZIONE dedicata al 50mo anniversario della Fiera Antiquaria