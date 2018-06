Porta del Foro, tutte le info sulla “Cena Propiziatoria”

Il Quartiere di Porta del Foro comunica a tutti i quartieristi e gli appassionati le informazioni utili per la “Cena Propiziatoria” in programma venerdì 22 giugno davanti la bellissima Porta San Lorentino. La serata inizierà alle 19:45 con l’aperitivo, dalle 20:30 prenderà il via la cena. Il costo è di 25€ e da questa sera sarà possibile prenotare anche presso i locali della sede del quartiere dalle ore 21 in poi o telefonando al 333-2281942 (Enrico). Durante la cena il dj-set sarà a cura di Michele Casini alias Joe Delirio, mentre dopo cena saliranno in consolle i Borghetta Stile e Tenerondo pronti a far saltare tutto il popolo della Chimera.

Menù:

– Antipasto Toscano

– Maccheroni al sugo

– Peposo con fagioli

– Semifreddo al Tiramisù

Acqua e Vino

Per info e prenotazioni contattare: 333-2281942 Enrico