Giostra del Saracino: le nomine della Magistratura per le edizioni 2018

Dopo la ratifica della Magistratura è arrivata anche quella del Sindaco Ghinelli con decreto sindacale n. 64 è stato ufficializzato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituzione Giostra del Saracino decretando gli ingressi di Andrea Fazzuoli per Porta Crucifera e Roberto Felici per Porta del Foro e le conferme di Maurizio Carboni e Ezio Gori rispettivamente per Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito.

Anche la MAgistratura della Giostra ha provveduto ad effettuare le nomine per le giostre in programma il prossimo 23 giugno e 2 settembre 2018.

Di seguito tutte le nomine per l’anno 2018:

ARALDO: Francesco Chiericoni – VICE: Gian Francesco Chiericoni

CANCELLIERE: Andrea Sisti

SERGENTE DEI FANTI DEL COMUNE: Raffaele Marcantoni al quale spetta il compito di nominare i Fanti del Comune.

FAMIGLI DEL BURATTO: Gian Luca Marmorini e Simone Rogialli – VICE: Marco Severi

MAESTRO DI CAMPO: Ferdinando Lisandrelli

AIUTANTE (a piedi): Massimo Malatesti

VICE MAESTRO DI CAMPO: a giugno Fabio Butali (aiutante a piedi Carlo Salvicchi); a settembre Carlo Salvicchi (aiutante a piedi Fabio Butali)

ESPERTO DA AFFIANCARE ALLA GIURIA: Mauro Messeri

A seguire le nomine della Giuria subordinate al rilascio da parte dei tecnici prescelti di non trovarsi in nessuna delle incompatibilità previste dall’art. 4 del Regolamento e quindi “di non rivestire o aver mai rivestito la qualifica di socio di Quartiere e di non rivestire o aver mai rivestito cariche direttive o incarichi specifici all’interno del Quartiere“.

23 GIUGNO 2018

Carlo Biagini (presidente), Mauro Barberi, Antonella Giorgeschi, Roberto Bonini, Andrea Tavarnesi

Riserva: Andrea Talozzi

2 SETTEMBRE 2018

Giuliano Allegrini (presidente), Marco Becucci, Roberto Severi, Beatrice Benelli, Mauro Bartolucci

Riserva: Luca Meini