Giustizia: Conte, è divenuta censitaria, chi ha soldi si difende

Roma, 6 giu, (AdnKronos) – Sulla giustizia “non diciamo che tutto va bene. La giustizia è diventata censitaria, chi oggi può spendere soldi riesce a difendere meglio le proprie ragioni. Quindi noi dobbiamo, nel rispetti dei principi” che animano la giustizia, “essere consapevoli che ci sono dei margini d’intervento”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per il dibattito sulla fiducia.

La giustizia, rimarca Conte, “va migliorata perché tutti i cittadini devono essere trattati allo stesso modo”, ma anche “per attrarre investimenti stranieri”, perché i limiti del sistema giudiziario sono “una delle ragioni per cui il nostro paese non esercita molto appeal”.