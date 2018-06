Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Ho lanciato ieri una idea e la ribadisco: cercheremo di valutare bene il ruolo dell’Anac, che non va depotenziata, ma in questo momento non abbiamo dall’Anac i risultati che ci attendevamo. Possiamo valorizzarla ma in una prospettiva di prevenzione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera.