Giustizia: Ermini, per Bari da Bonafede soluzione dannosa e assurda

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “La soluzione trovata da Bonafede per il tribunale di Bari è la peggiore possibile. Bloccare l’attività giudiziaria è dannoso e assurdo”. Lo afferma David Ermini, deputato del Pd.

“Bonafede -aggiunge- ha dimostrato di non avere ne la capacità, nè la volontà di trovare una soluzione, preferendo, come è prassi dei 5 stelle, infilare la testa nella sabbia. Insomma ha fatto lo struzzo, peccato che le conseguenze del suo non decidere rischino, concretamente, di essere disastrose per cittadini e operatori. Una cosa priva di logica, indice di inadeguatezza totale”.