Migranti: Calderoli, bene Guardia costiera operi nelle nostre acque

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Bene l’annuncio della nostra Guardia costiera a tutte le imbarcazioni che si trovano in acque libiche di rivolgersi alla Guardia costiera libica e di coordinarsi con il centro di comando di Tripoli. Una comunicazione di buon senso, che arriva con alcun anni di ritardo”. Lo afferma Roberto Calderoli, della Lega, vicepresidente del Senato.

“Finalmente -aggiunge- sta diventando chiaro che tutte le navi che operano nelle acque libiche devono rivolgersi ai guardacoste libici e che le nostre navi si devono occupare solo di quanto accade nelle nostre acque, senza doversi recare in acque altrui. La nostra Guardia costiera deve pensare a monitorare quanto succede nelle nostre acque e ad intervenire per chi è in difficoltà nelle nostre acque, senza dover espatriare in continuazione per soccorrere imbarcazioni straniere in acque libiche”.