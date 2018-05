Governo: Anzaldi, Dettori con Conte? mani Casaleggio su p. Chigi

Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Secondo quanto riferiscono i quotidiani, a capo dell’Ufficio del Presidente a Palazzo Chigi, come braccio destro di Giuseppe Conte, arriverebbe Pietro Dettori, dipendente della Casaleggio Associati e della Fondazione Rousseau, di cui è socio, braccio destro di Davide Casaleggio. Significa che le mani di Casaleggio arrivano nel cuore dello Stato”. Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

“Un imprenditore privato, senza incarichi pubblici e senza mai essere stato eletto, gestirà Palazzo Chigi con un suo fedelissimo. Un conflitto di interessi senza precedenti. Ecco quale sarebbe l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato Conte. Dettori, che gestisce – prosegue Anzaldi – i social del Movimento 5 stelle, secondo un’accurata inchiesta del Foglio sarebbe uno dei maggiori responsabili del fango sui social network contro gli avversari politici. Il Foglio ha svelato i legami che Dettori avrebbe con il gruppo facebook ‘Club Luigi Di Maio’, ricettacolo di propaganda nazista e razzista, nonché macchina dell’odio contro politici e giornalisti con un bacino di utenza da un milione di persone”.

“Il ruolo di Dettori nell’infangare gli avversari viene confermato anche nel libro ‘Supernova’, scritto da due ex dipendenti di Casaleggio e M5s con fonti addirittura tra i fedelissimi di oggi di Di Maio, come Laura Castelli che definiva i suoi colleghi ‘lobotomizzati’ e ‘omertosi’. Il fatto che un personaggio come Dettori, peraltro senza alcuna esperienza nelle istituzioni, arrivi a dirigere l’ufficio più importante di Palazzo Chigi preoccupa e conferma ancora una volta chi è che comanda sul serio nel Movimento 5 stelle: l’imprenditore privato Davide Casaleggio, a capo del partito per diritto dinastico ed ereditario”.