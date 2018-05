Governo: Grasso, Leu fieramente a opposizione di Lega-M5S

Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Mentre siamo qui, si sta definendo la lista dei ministri di un Governo che ci vedrà̀ sicuramente e fieramente all’opposizione”. Lo ha detto Pietro Grasso, aprendo il suo intervento all’assemblea nazionale di Leu, all’Hotel Marriot a Roma. Nelle pagine del ‘contratto’ Lega-5 Stelle “c’è un’idea di democrazia che non ci piace, c’è un attacco ai principi costituzionali che abbiamo sempre difeso e continueremo a difendere, come la libertà̀ di mandato”.

“È di questi giorni la pretesa di contestare le prerogative del Presidente della Repubblica, che vanno difese strenuamente. Nel programma c’è la volontà̀ di fare ulteriori discriminazioni tra coloro che vivono nel nostro Paese, c’è l’errata convinzione che l’Italia sia più̀ sicura armando le persone, che i ricchi debbano pagare le stesse tasse dei poveri, e che comunque tutto si risolverà̀ cacciando qualche migliaio di stranieri”.

“Li incalzeremo, li sfideremo, in Parlamento e nel Paese, sui temi che toccano la vita dei cittadini. Non è̀ il momento di restare inermi”, ha concluso Grasso.