Governo: Bonisoli, delega turismo ad Agricoltura? Vedremo

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Ci sono varie opportunità, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni”. Lo ha detto il neo ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, uscendo dall’aula della Camera a proposito dell’ipotesi di uno spacchettamento del turismo dal suo dicastero per andare in capo a quello delle Politiche agricole guidato da Gian Marco Centinaio, che più volte si è attribuito la delega.

“Vedremo – ha aggiunto- non è esattamente tra le mie priorità, sono questioni tecniche” ha detto Bonisoli facendo osservare anche che nel contratto di governo è previsto un dicastero a se stante per il turismo.