Governo: Calenda, passaggio consegne con Di Maio purtroppo online

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Al ministero dello Sviluppo economico passaggio di consegne “online” tra l’ex titolare del dicastero di Via Molise, Carlo Calenda e il neo ministro e vicepremier, Luigi Di Maio. Ad annunciarlo sui social media, twitter e Facebook, è l’esponente del Pd, Carlo Calenda sottolineando che questo passaggio di consegne “sarebbe stato meglio dal vivo, ma non si può avere tutto dalla vita…”.

“Caro Luigi, non siamo riusciti a fare questo passaggio di consegne. Ho visto che privilegi lo strumento informatico: a questo punto proviamo a farlo in questo modo. Ovviamente rimane la mia disponibilità ad incontrarti quando vuoi”, spiega in un video Calenda. “Come sai ti ho lasciato un documento, molto dettagliato, sulle attività del ministero e credo sia importante darti immediatamente alcuni consigli, suggerimenti per affrontare in particolare le crisi aziendali. Cercherò di farlo rapidamente rimanendo a disposizione per un approfondimento”.