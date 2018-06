Vicenza: Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori, Rucco alla sagra tra la gente

Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Saranno piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che vedrà salire sul palco assieme a Otello Dalla Rosa i rappresentanti delle 5 liste della coalizione che ne sostengono la candidatura: Coalizione Civica, Da Adesso in Poi, Partito Democratico, Quartieri al Centro e Vinova.

Sarà l’occasione per raccontare ancora una volta il progetto per la Vicenza di domani – con la presentazione delle priorità indicate dai cittadini nella campagna di ascolto e partecipazione “Sceglie Vicenza” – ma anche per stare assieme con la musica del Quartetto in FA, di Anita The Bouncebits e dj set. E, sempre venerdì, alle 18.15, arriva a Vicenza l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che, assieme a Otello Dalla Rosa, incontrerà i vicentini al Caffè Garibaldi in piazza dei Signori.