Governo: Confindustria Venezia, OK a possibile intesa Lega – M5S, no a nuovo voto

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “Una possibile intesa di Governo tra Lega e M5S? A prescindere dagli schieramenti, è importante che le forze politiche in campo convergano con responsabilità per costituire un governo senza ricorrere nuovamente al voto. È quanto mai necessario oggi pensare al bene del Paese e al suo sviluppo, mettendo al centro il lavoro e le dotazioni infrastrutturali. Il sistema produttivo ha bisogno di avere certezze; serve il consolidamento di una politica industriale che possa essere vicina alle stesse aziende che con il loro lavoro hanno contribuito all’aumento del PIL”. Così all’Adnkronos Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia Rovigo commenta l’ipotesi di un governo composto da Lega e M5S.

“La politica per noi imprenditori è fondamentale per la pianificazione e il Governo ne è un asse portante. È per questo che guardo con favore a questa possibile intesa, frutto della volontà di costituire un Governo, a ormai due mesi dal voto”, conclude.