Milano: nasconde in casa shaboo per 100mila euro, arrestato

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Nascondeva in casa droga per un valore di oltre 100mila euro. Per questo un uomo di origine asiatica è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

L’uomo è stato individuato intorno alle 19.30 nella zona di piazzale Lugano. Gli uomini dell’unità contrasto stupefacenti coordinata da Marco Ciacci erano da tempo sulle sue tracce e ieri agenti in borghese a bordo di un’autocivetta lo hanno notato nei pressi di via Varchi.

I poliziotti hanno deciso quindi di seguire i suoi spostamenti; dopo averlo visto entrare nel portone di un palazzo di via Varchi, e uscirne pochi minuti dopo diretto verso piazzale Lugano, hanno deciso di fermarlo con la scusa di voler controllare i suoi documenti.