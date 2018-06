Governo: Conte, cultura legalità non significa che non si fanno cose

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo un codice degli appalti pubblici che da due anni non viene applicato e lo dico io che sono un giurista e sono sensibile alla cultura della legalità ma cultura della legalità non significa che non si fanno le cose in Italia, ma che si devono fare bene”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

“Occorre prendere atto che le pubbliche amministrazioni non sono in grado di poter pienamente operare: oggi come oggi, chi sta fermo viene avvantaggiato e si preferisce non avventurarsi nella gestione di procedure di gara che espongono a rischi e insidie”.