Turismo: Conte, grande attenzione, non si può agire in compartimenti stagni

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Sul “turismo è stato detto che non ci siamo: forse è responsabilità mia non aver chiarito che le mie dichiarazioni vanno integrate col contratto di governo, non potevo riassumere tutti i temi nel mio intervento. Quando si ragiona di turismo, è nel contratto c’è molta attenzione” a questo tema, “parliamo di agricoltura, di promozione del made in Italy, di trasporti, di tutta una serie di profili che vanno integrati, non si può agire in compartimenti stagni”. Lo puntualizza il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula alla Camera.