Governo: Conte da Merkel, fondi Ue per reddito di cittadinanza

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – “L’Italia farà pesare la sua voce per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell’inclusione sociale come il Reddito di Cittadinanza”. E’ quanto spiegano fonti di palazzo Chigi in vista della visita a Berlino del premier Giuseppe Conte che vedrà Angela Merkel alle 19.

Il presidente del Consiglio intende assicurare alla Cancelliera la determinazione dell’Italia a portare avanti “una serie di riforme per rendere più competitivo il sistema Paese” nell’ottica di dare priorità a politiche per il “lavoro e la lotta alla povertà”. Accanto a questo l’annuncio che “al prossimo consiglio europeo in sede di discussione nel quadro finanziario pluriennale l’Italia farà pesare la sua voce per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell’inclusione sociale”.