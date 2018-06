Parlamento: domani alle 10 vertice opposizioni, Pd fermo su Copasir

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – Ancora stallo sulle presidenze delle commissioni di garanzia. La situazione resta bloccata e domani alle 10 le forze di opposizione si vedranno per fare il punto. Sul tavolo c’è sempre il nodo Copasir. Il Pd tiene il punto e fa muro rispetto al pressing della maggioranza, della Lega in particolare, per affidare la presidenza dell’organismo a Fdi. “Non esiste”, dicono i dem. “La maggioranza non può decidere anche i ruoli che toccano all’opposizione”.

All’incontro di domani ci sarà anche Fdi a cui viene innanzitutto chiesto di chiarire la sua posizione rispetto al governo, vista l’astensione in aula sulla fiducia. “C’è la necessità di fare il punto, chiarendo anche chi c’è all’opposizione…”, osserva il capogruppo di Leu, Federico Fornaro. Per Fdi non c’è niente da chiarire. “Noi riteniamo di avere gli stessi diritti e doveri di ogni altra opposizione, a prescindere dai ‘numeri’…”, dice Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, rivendicando il ruolo di opposizione a pieno titolo del suo partito.

“Vengano pure alla riunione -dicono dal Pd- ma la sostanza non cambia”. Ovvero lo schema che prevede Lorenzo Guerini il Copasir e a Fi (in pole Maurizio Gasparri, seguito da Paolo Romani) la Vigilanza Rai. Inoltre, si fa notare, in questa tornata la guida del Copasir spetterebbe a un deputato, visto che nella scorsa legislatura era stata affidata a un senatore, ovvero il leghista Giacomo Stucchi. Ma Fdi non ha senatori ‘disponibili’: l’unico senatore di Fdi è La Russa, appena eletto vicepresidente a palazzo Madama. Quindi, nel caso la presidenza dell’organismo andasse a Fratelli d’Italia (la figura individuata è quella del deputato Edmondo Cirielli) verrebbe interrotta una prassi parlamentare consolidata.