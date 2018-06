Governo: Corrao, da Lega solo danni, ora può espiare peccati con M5S

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – La Lega è “un partito che ha fatto danni a iosa con Berlusconi e che oggi, attraverso questo contratto di governo con noi (che loro hanno sottoscritto a differenza del Pd che ha preferito mangiare popcorn) ha l’opportunità di espiare alcuni dei suoi enormi peccati dinanzi agli italiani. Ma niente di più”. Boom. Ad attaccare a muso duro è l’europarlamentare M5S Ignazio Corrao, che, incurante dei rapporti di alleanza a Roma, interviene a gamba tesa sul Carroccio e il suo leader.

“L’accusa di Elly Schlein sul fatto che la Lega è stata assente a tutti i 22 incontri per riformare i regolamento di Dublino si basa su fatti assolutamente veri – esordisce Corrao in un post su Fb – Così come è assolutamente vero e dimostrabile che in generale la Lega (tra cui Salvini che è stato eurodeputato per tanti anni e fino a qualche mese fa), non partecipa ai lavori legislativi qui al Parlamento Europeo”.

“Quello che si omette di dire – scrive Corrao tentando di marcare la differenza con l’alleato di governo – è che, a differenza della Lega, il MoVimento 5 Stelle è stato presente e partecipe a tutti i lavori, ed ha votato in maniera contraria alla riforma perché il testo finale era a nostro avviso non soddisfacente. Così come è assolutamente dimostrabile che in generale il #M5S è sempre stato presente, attivo e partecipe a tutti i lavori del parlamento europeo, nonostante l’handicap di essere pochissimi e senza un gruppo organizzato a supporto. Questa è una delle tantissime differenze che ci sono tra le due forze di governo”.