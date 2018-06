Palermo: sgominata banda specializzata in assalti a tir, 5 arresti (3)

(AdnKronos) – In entrambi i casi, la banda ha approfittato del fatto che le vittime avevano il luogo della consegna del loro carico con abbondante anticipo e che fossero quindi in sosta, nel primo caso, dinanzi la sede della ditta consegnataria, nel secondo, presso un’area di servizio. Analoghe le modalità delle aggressioni che sono valse ai cinque, oltre che il reato di rapina aggravata, anche quelli di lesioni personali e sequestro di persona. Gli autotrasportatori, colti di sorpresa nell’abitacolo dei loro rimorchi, sono stati tirati giù dai mezzi e costretti, faccia a terra, per svariati minuti, tempo necessario a sostituire la motrice con un secondo vettore che avrebbe trasportato il prezioso carico in zona sicura.

Le vittime sarebbero state, inoltre, condotte lontano dal luogo della rapina e abbandonate su strada. Indagini sono in corso per verificare chi abbia beneficiato e quale sia stata la destinazione finale del grosso rifornimento di molluschi e crostacei.