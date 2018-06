Governo: Di Battista, ministri M5S lottino ancor di più, Di Maio leone

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “Dai ministri del Movimento 5 Stelle pretendo un atteggiamento di lotta ancora più ostinato. Quello che sta dimostrando Luigi tra l’altro, il quale combatte sempre come un leone”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, ex deputato ma tra i volti più noti del M5S, in un lungo post in cui etichetta come “fuorviante” un dibattito politico tutto incentrato sulla questione migranti.

“Occuparsi dei sintomi dell’immigrazione è inutile se non si interviene sulle cause e le cause delle ingiustizie, in Africa come in Italia, sono spesso molto simili. Chi fugge da un villaggio congolese – scrive il grillino – per mancanza di prospettive non è poi così diverso da chi fugge dall’Italia per provare a costruirsi un futuro altrove. Io trovo inaccettabile la fuga di entrambi e voglio intervenire sulle cause di tale fuga! Il capolavoro del ‘sistema’ è spingere i cittadini a dichiararsi guerra tra loro piuttosto che dichiarare guerra ai responsabili delle sopraffazioni”.