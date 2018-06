Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Cercheremo di dare il massimo per mantenere gli impegni che abbiamo preso e soprattutto per restituirvi i soldi che vi hanno presi in questi anni”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm sottolineando agli utenti di Fb che li aggiornerà “passo per passo” anche dopo i Consigli dei ministri.