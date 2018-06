Rai: Gassman, Amendola e Proietti star delle fiction autunnali (2)

(AdnKronos) – Torna anche la coppia di ‘Non dirlo al mio capo’, Vanessa Incontrada-Lino Guanciale, diretta da Riccardo Donna. Nuove puntate anche per ‘Una pallottola nel cuore’, giunta alla terza stagione, con la consueta ironia e umanità di Gigi Proietti nei panni del cronista di nera Bruno Palmieri.

Infine, grande novità per il pomeriggio di Rai1, la versione daily de ‘Il Paradiso delle Signore’, in onda dal lunedì al venerdì. In primavera torneranno due classici di Rai1, rinnovati con l’ingresso di nuovi personaggi: ‘Un passo dal cielo’, con Daniele Liotti, ‘Che Dio ci aiuti’, con Elena Sofia Ricci e ‘L’allieva’, con Alessandra Mastronardi.

Tra i titoli evento, arriva la nuova stagione di ‘Medici’, che si rilancia con un cast stellare e la supervisione di Frank Spotnitz. Al centro delle nuove puntate Lorenzo il Magnifico e un capitolo straordinario del nostro Rinascimento: Firenze.