Governo: Di Maio, lunedì-martedì decreto Dignità in Cdm

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il decreto Dignità è scritto, il testo è pronto. Nei prossimi giorni, il prima possibile. Al massimo lunedì o martedì sarà approvato dal Consiglio dei ministri”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm.

“Tra qualche giorno -annuncia Di Maio-, datemi ancora un po’ di tempo, manterremo anche la promessa che abbiamo fatto con l’approvazione del Decreto Dignità: interviene sui precari e su altre forme di iper-burocratizzazione che ci sono in Italia a carico delle imprese e dei professionisti ; che interviene sulle delocalizzazioni ; che interviene su un meccanismo che è una spirale che sta portando giù famiglie verso la povertà assoluta: bloccheremo la pubblicità per i giochi d’azzardo”.

Il decreto Dignità, aggiunge Di Maio, “è pronto. Sta facendo il giro delle sette chiese, per ottenere delle bollinature, tutte cose che non conoscevo ma che sono importanti per carità ma che fanno parte di una serie di procedure molto complicate”.