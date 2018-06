Pensioni: Di Maio, dopo i vitalizi toccherà a quelle d’oro

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Dopo i vitalizi inizieremo con le pensioni d’oro, quelle oltre i 4-5 mila euro netti al mese. Chi ha delle pensioni che raggiungono anche fino a 25 mila euro al mese non potranno più averle. Avranno una pensione per i contributi che hanno versato. E’ una cosa sacrosanta”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm.

“C’e’ chi dice che siamo usciti dalla crisi. Ma quando in Italia si conta 5 milioni di persone in povertà assoluta mi sembra che sia azzardato parlare di un’uscita dalla crisi”, sottolinea ancora Di Maio. “Le istituzioni -sottolinea- devono dare l’esempio tagliando quello che non serve. L’epoca dei privilegi è finita”.