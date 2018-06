Governo: Di Maio, Salvini? Cercano di dividerci ma avanti alla grande

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Credo si giochi molto sul cercare di dividerci, ma se restiamo nell’argine del contratto di governo, e lì c’è tanto da fare su immigrazione e sicurezza, andiamo avanti alla grande”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Coffee break su La7.

“Sono d’accordissimo col ministro dell’Interno se si vuole garantire sicurezza ai cittadini e mettere in sicurezza alcuni campi rom che in Italia sono completamente fuori controllo – premette – poi i censimenti su base razziale non lo dice Di Maio, ma lo dice la Costituzione che non si possono fare”.