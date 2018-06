Roma, 20 giu. (AdnKronos) – Su l’Ilva di Taranto “ce la metterò tutta ma non ho la bacchetta magica, non ho i super poteri. Sto cercando di capire cosa mi ha lasciato in eredità il vecchio governo. Presto prenderò una decisione. E’ un dossier delicato che riguarda una intera regione se non un intero paese”. Lo dice Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a ‘Coffee break’ su La7.