Governo: domenica M5S e Lega riferiscono a Mattarella, poi scelte Capo Stato/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – A questo punto tornerebbe in gioco il ruolo del Capo dello Stato, che sempre in base all’articolo 92 della Costituzione nomina i vari titolari dei dicasteri su proposta del premier. Prevedibile che Mattarella voglia esercitare un esame attento dei vari candidati, anche in riferimento alla possibilità che Di Maio e Salvini possano assumere il ruolo di vicepresidenti del Consiglio e a posti chiave come Esteri, Economia, Interno e Difesa, che richiamano anche i rapporti internazionali dell’Italia.

Questioni che naturalmente rimandano a quello che sarà il programma di governo. Tema che riguarda i rapporti tra l’esecutivo e la sua maggioranza, ma che non può certo lasciare indifferente il Capo dello Stato. Tutto questo in un contesto nel quale Mattarella si è sempre preoccupato, Costituzione alla mano, di garantire un equilibrio che salvaguardi le prerogative proprie e di tutti gli organi istituzionali.