Governo: Fitoussi, bene riduzione debito con crescita pil ma scettico su modalità

Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Condivido da sempre, come la maggior parte degli economisti d’altronde, che l’unico modo per diminuire il debito pubblico sia la crescita del pil”. Ma per procedere in questa direzione “servono nervi saldi anche perché in un primo tempo il debito sale”. Insomma “ci vuole un Governo ben saldo e non sottoposto a controlli esterni”. A sostenerlo all’Adnkronos è Jean-Paul Fitoussi, professore emerito all’Institut d’Etudes Politiques di Parigi e alla Luiss di Roma, che si dice “un po’ scettico” circa il programma economico del Movimento 5 Stelle e della Lega. “Serve -spiega- un programma coerente e realizzabile. Forse sbaglierò ma sono un po’ scettico”. Il contratto “è un po’ quello che voleva fare Alexīs Tsipras in Grecia: non ci è riuscito perché era impossibile da fare”.

Per Fitoussi servirebbe “una valutazione da parte di un organismo indipendente” del contratto “per capire esattamente quanto costa il programma e quanto permette di ricavare” a livello economico. “E’ un dato di fatto che l’aumento delle tasse e le politiche di austerity non hanno avuto effetti sulla riduzione del debito pubblico e quindi condivido questo approccio”, sottolinea ancora Fitoussi.