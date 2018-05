Governo: Fitoussi, bene riduzione debito con crescita pil ma scettico su modalità (2)

(AdnKronos) – Per quanto riguarda le misure del contratto che riguardano le imposte “mi sembrano in questo momento un po’ nebulose”: “la ‘flat tax’ non basta da sola per favorire la crescita “, spiega ancora l’economista francese. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, invece, “bisogna capire come viene impostato. Un reddito di cittadinanza, vero e proprio, sì può mettere in campo ma bisogna che sì sostituisca alla protezione sociale, l’assicurazione malattia…: è difficile avere la botte piena e la moglie ubriaca”.

Insomma per Fitoussi “solo la crescita del pil può contribuire a ridurre il debito pubblico ma servono nervi saldi perché in una prima fase il debito pubblico aumentata. Ci vuole quindi un Governo bene saldo che non sia soggetto a controlli esterni” e in Europa “nessun Paese si trova in questa situazione”. Negli Stati Uniti, ricorda l’economista francese, “Reagan era riuscito a far crescere il pil del 7% nel 1984 grazie ad un potente piano di rilancio, con un calo delle tasse. Anche Clinton, negli anni ’90 era riuscito a far scendere il debito pubblico grazie ad una crescita del pil molto forte sostenuta dalla rivoluzione tecnologica”.

Certo, rileva Fitoussi, servirebbe “negoziare” con l’Europa ma per questo “serve un programma chiaro, con politiche fiscali e sociali adeguate”. Proprio per questo, aggiunge, “bisognerebbe che questo programma fosse valutato da un’istituzione indipendente in modo da capire esattamente quanto costa e quanto permette di ricavare”.